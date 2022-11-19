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19 ноября

В Москве мужчина надругался над девушкой в номере отеля

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В столице взят под стражу мужчина, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности жертвы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. 21-летний подозреваемый надругался над девушкой в номере отеля на юго-западе города.

В Москве мужчина надругался над девушкой в номере отеля
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»Telegram-канал «Столичный СК»

«По данным следствия, 17 ноября 2022 года фигурант применил насилие в отношении своей знакомой, совершил иные действия сексуального характера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера")», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве женщину изнасиловали в подъезде жилого дома. Мужчина напал на нее на лестничной площадке.

Происшествия,Преступления в Москве,Следственный комитет,
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