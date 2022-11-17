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12 минут назад

СМИ: в Италии ограбили виллу, предположительно принадлежащую Олегу Тинькову

ТАСС

Вилла в Форте-деи-Марми (область Тоскана), предположительно принадлежащая предпринимателю и бывшему владельцу "Тинькофф банка" Олегу Тинькову, была ограблена. С таким утверждением в четверг выступила газета Il Messaggero.

В Италии ограбили виллу Тинькова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, были вскрыты два сейфа, речь идет о краже часов и ювелирных изделий. Как отмечает газета, стоимость украденных вещей еще точно не определена, но предварительно оценивается в сотни тысяч евро. Кроме того, пишет издание, в Форте-деи-Марми была ограблена также другая вилла, которая может принадлежать россиянам.

Происшествия,Олег Тиньков,Тинькофф банк,
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