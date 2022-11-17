В Италии ограбили виллу Тинькова

По ее данным, были вскрыты два сейфа, речь идет о краже часов и ювелирных изделий. Как отмечает газета, стоимость украденных вещей еще точно не определена, но предварительно оценивается в сотни тысяч евро. Кроме того, пишет издание, в Форте-деи-Марми была ограблена также другая вилла, которая может принадлежать россиянам.