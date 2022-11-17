Welt назвал задачи замеченных у "Севпотоков" перед ЧП судов

Два неизвестных судна с выключенными транспондерами, замеченные поблизости от мест пролегания "Северных потоков" незадолго до произошедших на них взрывов, могли выполнять разведывательные задачи. Об этом в четверг сообщила немецкая газета Die Welt.

Директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс, как пишет издание, пояснил, что корабли могли выполнять разведывательные задачи, например, чтобы убедиться, что поблизости "нет гражданских или военных судов других государств, присутствие которых облегчило бы поиск виновных или позволило бы избежать жертв среди гражданского населения". При этом, как отмечает газета, настоящий акт диверсии мог быть совершен с использованием подводной лодки.

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Согласно другой версии, радиосигнал с судов не мог быть получен береговой охраной либо из-за технической неисправности, либо из-за неблагоприятных погодных условий, либо, экипажи судов что-то замышляли.

"Любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность", - приводит газета слова Йорана Свистека, офицера военно-морского флота, в настоящее время являющегося приглашенным научным сотрудником в берлинском фонде "Наука и политика".

Если бы сигнал АИС был намеренно выключен, то в этом случае, по его мнению, также было бы резонным предположение, "что здесь что-то кроется".

11 ноября американское издание wired.com со ссылкой на данные мониторингово-аналитической компании SpaceKnow сообщило, что два неизвестных судна с выключенными транспондерами были замечены поблизости от мест пролегания "Северных потоков" незадолго до произошедших на них взрывов. На основе изучения спутниковых снимков, аналитики SpaceKnow установили, что два судна с выключенными транспондерами длиной от 95 до 130 метров проходили на расстоянии нескольких километров от места, где позднее произошли взрывы, за несколько дней до ЧП.

Всего эксперты из SpaceKnow насчитали 25 судов, посетивших прилегающую к месту взрывов на "Северных потоках" акваторию. У 23 из них транспондеры были включены, что позволяет отследить их маршрут, пункт отправки и пункт назначения, однако в случае указанных ранее двух судов этого сделать невозможно.

Расследование

Для распознавания объектов компания использовала собственные алгоритмы, работающие с искусственным интеллектом. Анализ был проведен 28 сентября, и результаты, как заявил "Вельт" представитель SpaceKnow, были сразу же переданы в НАТО. По словам Табунса, установить виновных за взрывы на "Северных потоках" можно с высокой долей вероятности. Однако до выяснения обстоятельств произошедшего должно пройти немало времени, поскольку расследованием занимаются спецслужбы и следственные органы нескольких государств.

По информации Die Welt, данные всех кораблей, находившихся в морской акватории в момент взрывов, теперь изучены властями Германии. Кроме того, у федеральной прокуратуры есть фотографии подводных утечек на "Северных потоках".