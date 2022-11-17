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54 минуты назад

В Краснодаре 16-летний подросток расстался с девушкой и покончил с собой в прямом эфире

Газета.Ruиещё 1

В Краснодаре 16-летний студент колледжа покончил с собой после расставания с девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В России подросток расстался с девушкой и покончил с собой в прямом эфире
Фото: 

По данным источника, подростки были в отношениях больше года. Накануне происшествия 15-летняя девушка решила расстаться, так как ее молодой человек на одной из вечеринок поцеловал другую.

Студент пытался вновь сойтись со своей подругой, однако простить его девушка не смогла. Тогда юноша взял телефон, запустил прямую трансляцию в одной из социальных сетей и покончил с собой.

Отмечается, что семья погибшего благополучная. В будущем подросток планировал закончить колледж и стать юристом.

Ранее стало известно, что в Воронеже 10-летний школьник пытался покончить жизнь самоубийством после того, как забыл свой мобильный в доме у бабушки.

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