В России подросток расстался с девушкой и покончил с собой в прямом эфире

В Краснодаре 16-летний студент колледжа покончил с собой после расставания с девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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По данным источника, подростки были в отношениях больше года. Накануне происшествия 15-летняя девушка решила расстаться, так как ее молодой человек на одной из вечеринок поцеловал другую.

Студент пытался вновь сойтись со своей подругой, однако простить его девушка не смогла. Тогда юноша взял телефон, запустил прямую трансляцию в одной из социальных сетей и покончил с собой.

Отмечается, что семья погибшего благополучная. В будущем подросток планировал закончить колледж и стать юристом.