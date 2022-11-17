Троих фигурантов дела MH17 приговорили к пожизненному заключению

Голландский суд признал виновными трех из четырех фигурантов уголовного дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Суд приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению. Соответствующее решение огласил в четверг судья Хендрик Стейнхёйс.