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8 минут назад

Голландский суд признал вину трех из четырех фигурантов дела MH17

ТАСС

Голландский суд признал виновными трех из четырех фигурантов уголовного дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Суд приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению. Соответствующее решение огласил в четверг судья Хендрик Стейнхёйс.

Троих фигурантов дела MH17 приговорили к пожизненному заключению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, прокуратура смогла доказать вину бывшего главы ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Вместе с тем суд оправдал четвертого обвиняемого Олега Пулатова, чьи интересы представляли двое голландских адвокатов.

"По мнению суда, не существует убедительных доказательств, что Пулатов внес вклад в использование ЗРК "Бук", в результате которого был сбит рейс MH17", - сказал Стейнхёйс.

Апелляция по делу MH17 возможна в течение двух недель.

Рассмотрение дела MH17 в первичной инстанции завершено.

Происшествия,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Boeing,
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