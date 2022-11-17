Троих фигурантов дела MH17 приговорили к пожизненному заключению

Голландский суд признал виновными трех из четырех фигурантов уголовного дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Суд приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению. Соответствующее решение огласил в четверг судья Хендрик Стейнхёйс.
По его словам, прокуратура смогла доказать вину бывшего главы ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
Вместе с тем суд оправдал четвертого обвиняемого Олега Пулатова, чьи интересы представляли двое голландских адвокатов.
"По мнению суда, не существует убедительных доказательств, что Пулатов внес вклад в использование ЗРК "Бук", в результате которого был сбит рейс MH17", - сказал Стейнхёйс.
Апелляция по делу MH17 возможна в течение двух недель.
Рассмотрение дела MH17 в первичной инстанции завершено.