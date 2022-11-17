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22 минуты назад

Голландский суд назвал цель сбившей Boeing на Украине в 2014 году ракеты

Lenta.ru

Целью запуска ракеты, сбившей Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, был военный самолет. Об этом сообщил голландский суд, передает РИА Новости.

Суд в Гааге назвал цель сбившей Boeing на Украине ракеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению судьи Хендрика Стейнхейса, обвиняемые по делу не были единой группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Он также отметил, что суд придерживается мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты с поля под поселком Первомайский.

Суд в Гааге вынес вердикт по делу о рейсе MH17

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии обвинения, лайнер был сбит ЗРК «Бук», состоящим на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к авиакатастрофе Россию. Обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен, и попросил оправдать его.

Происшествия,Олег Пулатов,Boeing,
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