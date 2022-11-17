Суд в Гааге назвал цель сбившей Boeing на Украине ракеты

Целью запуска ракеты, сбившей Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, был военный самолет. Об этом сообщил голландский суд, передает РИА Новости.

По мнению судьи Хендрика Стейнхейса, обвиняемые по делу не были единой группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Он также отметил, что суд придерживается мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты с поля под поселком Первомайский.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии обвинения, лайнер был сбит ЗРК «Бук», состоящим на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.