Суд в Гааге вынес вердикт по делу о рейсе MH17

Суд в Гааге считает, что рейс MH17 был сбит из ЗРК "Бук" с поля под Первомайским. Об этом заявил в четверг на слушаниях судья Хендрик Стейнхёйс, оглашая приговор по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

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"Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский, - отметил он. - При этом погибли все находившиеся на борту 298 человек".

Пассажирский "Boeing-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Процесс проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката. Для всех обвиняемых прокуратура потребовала пожизненного заключения. Адвокаты родственников погибших также добиваются материальной компенсации для своих клиентов. Прения сторон завершили 10 июня выступлением защиты, которая требует оправдания своего клиента. Оглашение решения по делу назначено на 17 ноября.