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29 минут назад

Из-за пожара на "Садоводе" эвакуировали около 150 человек

ТАСС

Около 150 человек эвакуировали из-за пожара на одном из крупнейших рынков России "Садовод". Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Из-за пожара на "Садоводе" эвакуировали около 150 человек
Фото: Фото очевидца/РИА НовостиФото очевидца/РИА Новости

"Проведена эвакуация порядка 150 человек. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня. В 15:08 пожар был локализован", - сказали в пресс-службе.

В ликвидации пожара задействованы 28 единиц техники и порядка 98 человек личного состава. "Информации о пострадавших не поступало", - подчеркнули в пресс-службе. В экстренных службах ТАСС сообщили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Информация о пожаре на рынке поступила в 13:52. Сообщалось о возгорании в двух торговых павильонах с текстильной продукцией на площади 50 кв. м.

Рынок "Садовод" занимает площадь более 40 га, его посещают 36,5 млн покупателей в год.

Происшествия,МЧС России,
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