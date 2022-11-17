На крупнейшем рынке Москвы произошел пожар

На одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод» произошел пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, сейчас там проводится эвакуация людей.

По словам собеседника агентства, горят торговые павильоны. Всего на место следуют более 20 пожарных расчетов, площадь возгорания уточняется.

Отметим, что рынок «Садовод» занимает более 40 гектаров. Согласно оценкам, ежегодно его павильоны посещают порядка 36,5 млн покупателей.