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1 час назад

На крупнейшем рынке Москвы произошел пожар

Никита Бородкин

На одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод» произошел пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, сейчас там проводится эвакуация людей.

По словам собеседника агентства, горят торговые павильоны. Всего на место следуют более 20 пожарных расчетов, площадь возгорания уточняется.

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Отметим, что рынок «Садовод» занимает более 40 гектаров. Согласно оценкам, ежегодно его павильоны посещают порядка 36,5 млн покупателей.

Напомним, что 1 ноября на рынке «Строймастер» в Новой Москве загорелись три павильона. Его площадь достигла 150 квадратных метров, в инциденте никто не пострадал. В столичном ГУ МЧС рассказывали, что в ликвидации возгорания участвовали 36 спасателей и восемь единиц техники.

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