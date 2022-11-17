В Москве загорелся рынок «Садовод»

На рынок «Садовод» на юго-востоке столицы прибыли пожарные расчеты. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 17 ноября.
В ведомстве подтвердили прибытие расчетов, которые проводят разведку.
По информации источника «ВМ» возгорание на рынке произошло в линии торговых павильонов. По предварительным данным горят два торговых контейнера.
Также собеседник «ВМ» сообщил, что на объекте проведена эвакуация.
Другой пожар произошел на складе со стройматериалами на Рублевском шоссе 16 ноября. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.