В Москве загорелся рынок «Садовод»

На рынок «Садовод» на юго-востоке столицы прибыли пожарные расчеты. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 17 ноября.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В ведомстве подтвердили прибытие расчетов, которые проводят разведку.

По информации источника «ВМ» возгорание на рынке произошло в линии торговых павильонов. По предварительным данным горят два торговых контейнера.

Также собеседник «ВМ» сообщил, что на объекте проведена эвакуация.