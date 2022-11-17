Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села из «Градов»

Город Шебекино был обстрелян из «Градов», пострадала девушка. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая», - написал он.
По словам главы региона, девушка находится в тяжелом состоянии, ее госпитализируют.
«Все оперативные службы выехали на место», - сообщил Вячеслав Гладков.
После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины села и города Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
22 октября ВСУ обстреляли Шебекино. В результате 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли. Местные власти временно переселили в Старый Оскол жителей города, которые согласились на переезд.