В российском регионе на свалке нашли тело младенца

Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Адыгее. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

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Следователи пояснили, что работники полигона для хранения бытовых отходов в Адыгейске заметили мертвого младенца. По предварительным данным, отходы, среди которых находилось тело, привезли на полигон из поселка Энем.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему»).

Следователи начали искать мать новорожденной.