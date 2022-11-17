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49 минут назад

Смертельная схватка кобры и мангуста попала на видео

Lenta.ru

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал в Twitter видеозапись, на которую попал момент, когда мангуст убивает кобру на его участке в индийском городе Бхубанешвар, штат Одиша (Орисса). На видео с животными обратил внимание сайт телеканала News 18.

«Мне повезло делить свой участок с кобрами, мангустами, варанами и мусангами», — написал Нанда в подписи к видео.

На записи видно, как мангуст нападает на кобру. Сначала кобра и мангуст дерутся и уклоняются от укусов друг друга. Животные вступают в смертельную схватку, но в итоге мангуст побеждает. «Вот, один из мангустов хватает кобру и расправляется с ней в считанные секунды», — написал офицер.

Пользователи соцсетей в комментариях обсудили, приятно ли жить рядом с дикими животными. Некоторые из них выразили беспокойство за безопасность такого соседства. «О боже, кобры — это значит, вам всегда приходится быть осторожным, когда ходите рядом с домом», — отметил один из пользователей. «Спасибо вам за храбрость. Когда вы защищаете диких животных, Бог защищает вас», — подчеркнул другой.

Ранее сообщалось, что мангуст в индийском городе Нашик, штат Махараштра, подпрыгнул и схватил отдыхавшую на дереве змею. Змея попыталась сопротивляться, но животное оказалось сильнее и утащило рептилию.

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