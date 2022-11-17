Мощный пожар близ «Фишта» в Сочи сняли на видео

В Сочи произошел мощный пожар на стройке на Олимпийском проспекте близ стадиона «Фишт». Видеозапись происшествия публикует Telegram -канал Kub Mash.

На кадрах видно, как из возводимой постройки валит мощный дым, виднеются языки пламени.

В региональном управлении МЧС сообщили, что огонь распространился в строящемся жилом комплексе на федеральной территории «Сириус». Корреспондент ТАСС уточнил, что пожар произошел на стройплощадке ЖК «Монтеро» у стадиона «Фишт».