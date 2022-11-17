Россия потребовала экстрадиции сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Генпрокуратура РФ обратилась к Объединенным Арабским Эмиратам с запросом на выдачу сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство пишет РИА Новости.
«По поручению Генеральной прокуратуры России Зыгмунтович З.Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности», - говорится в сообщении ведомства.
По данным Генпрокуратуры, Зыгмунтович был задержан в ОАЭ, туда направлен запрос о его экстрадиции в Россию, который «в настоящее время находится на рассмотрении в компетентных органах». Зыгмунтович подозревается в организации преступного сообщества, а также мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
В июне на руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko было заведено уголовное дело. Главный офис организации располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах.
Создатели пирамиды предлагали россиянам сделать «инвестиции» через компанию, которые фактически Finiko не делала. При этом потенциальных участников завлекали обещаниями высокой доходности — до 5% в день. Расчеты проводились во внутренней валюте, приобретаемой в том числе и за биткойн. Пирамида обрушилась вслед за падением курса электронной валюты.