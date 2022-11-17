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1 час назад

Появились подробности о подорвавшихся на мине в приграничном регионе россиянах

Lenta.ru

В автомобиле в селе Азаровка Брянской области, который подорвался на мине, находились местный фермер и ветеринар. Такие подробности стали известны Telegram-каналу SHOT.

Появились подробности о подорвавшихся на мине в приграничном регионе россиянах
Фото: ТАССТАСС

По его данным, за рулем авто был 54-летний управляющий местным фермерским хозяйством — он скончался в больнице. Пассажиром автомобиля был ветеринарный врач, врачи диагностировали у него контузию, ушиб грудной клетки и перелом.

Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Крыму

О происшествии в граничащем с Украиной регионе стало известно вечером в среду, 16 ноября. Тогда губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что двое местных жителей ехали на автомобиле, который наехал на мину.

На следующее утро глава региона сообщил, что один из пострадавших при подрыве на мине погиб, второму оказывают помощь в центральной районной больнице.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах

Происшествия,Александр Богомаз,Владимир Путин,
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