Россиянина осудят за убийство тещи и нападение с ножом на сына

В Брянске 44-летний местный житель предстанет перед судом за убийство, покушении на убийство и причинение легкого вреда здоровью членам своей семьи. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным следствия, вечером 26 марта в квартире многоэтажки на улице Луначарского россиянин поссорился со своей гражданской женой. В ходе конфликта он сначала замахнулся на нее ножом, после чего ударил ее в область груди, нанеся поверхностную резаную рану. Мать потерпевшей встала на защиту дочери. Тогда фигурант напал с ножом и на нее, ударив ее в грудь и шею. После этого в конфликт вмешался сын обвиняемого — он попытался остановить отца, однако тот во время драки ударил его ножом в грудь, причинив легкий вред здоровью.