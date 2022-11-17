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49 минут назад

Россиянина осудят за убийство тещи и нападение с ножом на сына

Lenta.ru

В Брянске 44-летний местный житель предстанет перед судом за убийство, покушении на убийство и причинение легкого вреда здоровью членам своей семьи. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянина осудят за убийство тещи и нападение с ножом на сына
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской областиСледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области

По данным следствия, вечером 26 марта в квартире многоэтажки на улице Луначарского россиянин поссорился со своей гражданской женой. В ходе конфликта он сначала замахнулся на нее ножом, после чего ударил ее в область груди, нанеся поверхностную резаную рану. Мать потерпевшей встала на защиту дочери. Тогда фигурант напал с ножом и на нее, ударив ее в грудь и шею. После этого в конфликт вмешался сын обвиняемого — он попытался остановить отца, однако тот во время драки ударил его ножом в грудь, причинив легкий вред здоровью.

От полученных ранений теща мужчины скончалась в тот же день. Вскоре после этого обвиняемого задержали.

15 марта сообщалось, что в Иркутской области россиянин снял жестокую расправу над бывшей тещей на видео и получил срок.

Следственный комитет,
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