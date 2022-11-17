Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Крыму

В Джанкое в Крыму слышны громкие звуки взрывов. Видеозапись очевидцев публикует Mash в Telegram-канале.

По данным авторов канала, в городе, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

16 ноября в Севастополе жители пожаловались на громкие звуки. Глава города Михаил Развожаев объяснил их тренировочными мероприятиями флота. Он также сообщил, что звук сирен, который слышали жители города, — это тестирование системы оповещения на 13-м заводе.