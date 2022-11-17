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39 минут назад

Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Крыму

Lenta.ru

В Джанкое в Крыму слышны громкие звуки взрывов. Видеозапись очевидцев публикует Mash в Telegram-канале.

По данным авторов канала, в городе, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

16 ноября в Севастополе жители пожаловались на громкие звуки. Глава города Михаил Развожаев объяснил их тренировочными мероприятиями флота. Он также сообщил, что звук сирен, который слышали жители города, — это тестирование системы оповещения на 13-м заводе.

Украина признала работу ПВО вблизи места падения ракет в Польше

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах

Происшествия,Видео,СВО,Михаил Развожаев,Владимир Путин,
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