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14 минут назад

В Британии педагог отправила ученику тысячи интимных сообщений и склоняла к сексу

Газета.Ru

В Великобритании под суд попала 24-летняя преподавательница школы, обвиняемая в отправке более 3 тыс. сообщений интимного характера своему 15-летнему ученику. Об этом сообщает Daily Mail.

В Британии педагог отправила ученику тысячи интимных сообщений
Фото: Freepik.comFreepik.com

Инцидент произошел на острове Уайт в школе Cowes Enterprise College в городе Каус. Мать одного из школьников взяла телефон сына и нашла там тысячи сообщений от неизвестного отправителя.

Женщина отнесла телефон в правоохранительные органы для проведения расследования. В результате, было установлено, что отправляла сообщения подростку его учительница — она помогала мальчику с учебой.

В переписке педагог регулярно признавалась ученику в любви и описывала сексуальные фантазии с его участием. При этом она говорила подростку, что «не может заполучить его по известным причинам». Кроме того, она периодически подвозила ребенка и угощала его.

Суд присяжных признал учительницу виновной — ее на пять лет внесли в список сексуальных преступников и запретили работать с детьми. Также ей нельзя вести социальные сети и общаться с детьми младше 16 лет.

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