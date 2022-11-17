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46 минут назад

Бастрыкин поручил расследовать смерть младенца из-за лечения «знахарей»

ТК «Звезда»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти младенца в Хасавюртовском районе Дагестана. Ранее в СМИ появилось сообщение, что ребенок скончался после лечения средствами альтернативной медицины.

Бастрыкин поручил расследовать смерть младенца из-за «знахарей»
Фото: ТАССТАСС

До этого мальчик получит ожоги, когда опрокинул на себя чайник. Родители малыша, по данным журналистов, отказались от стационарного лечения и отвели сына к знахарям.

Теперь руководителю СУ СК по Республике Дагестан предстоит установить причины, приведшие к смерти ребенка. Также поручено проверить качество оказания медпомощи.

Напомним, 8 ноября в Сумском проезде в Москве под окнами жилого дома обнаружили ребенка. Девочку 2021 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным следствия, 26-летняя мать выбросила ее из окна 11-го этажа.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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