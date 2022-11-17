Бастрыкин поручил расследовать смерть младенца из-за «знахарей»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти младенца в Хасавюртовском районе Дагестана. Ранее в СМИ появилось сообщение, что ребенок скончался после лечения средствами альтернативной медицины.

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До этого мальчик получит ожоги, когда опрокинул на себя чайник. Родители малыша, по данным журналистов, отказались от стационарного лечения и отвели сына к знахарям.

Теперь руководителю СУ СК по Республике Дагестан предстоит установить причины, приведшие к смерти ребенка. Также поручено проверить качество оказания медпомощи.