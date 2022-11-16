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16 минут назад

СК завел дело из-за незаконного уголовного преследования Киевом Кадырова и Суровикина

ТАСС

Следственный комитет России возбудил дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности на Украине главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК РФ.

СК завел дело из-за уголовного преследования Киевом Кадырова
Фото: © Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина Главным следственным управлением возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела"), из-за незаконного решения об уголовном преследовании главы Чечни Рамзана Кадырова и объявлении его в розыск. Кроме того, ГСУ СК России расследуется также уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина", - говорится в сообщении.

В СК также отметили, что следствием устанавливаются конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

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