СК завел дело из-за уголовного преследования Киевом Кадырова

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина Главным следственным управлением возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела"), из-за незаконного решения об уголовном преследовании главы Чечни Рамзана Кадырова и объявлении его в розыск. Кроме того, ГСУ СК России расследуется также уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина", - говорится в сообщении.