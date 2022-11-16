Автомобиль подорвался на мине в Брянской области

В Брянской области в Стародубском муниципальном округе в результате подрыва мины пострадали два местных жителя. Они ехали на машине. Об этом в среду сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения", - написал Богомаз.
Он добавил, что пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу. На месте происшествия работают оперативные службы.