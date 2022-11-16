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58 минут назад

Украинские СМИ: в Херсоне взорвано одно из зданий областного главка полиции

Газета.Ru

Одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области было взорвано, сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Херсоне взорвано одно из зданий областного главка полиции
Фото: Телеграм-канал «Администрация Херсонской области»Телеграм-канал «Администрация Херсонской области»

По данным издания, обошлось без жертв и пострадавших, но здание практически полностью уничтожено. Разрушены перекрытия между этажами, лестничные пролеты и внутренние помещения, отмечает портал.

Ранее в украинском Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать». Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Памятник находился в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители и взрывотехники. Других подробностей пока не приводится.

С момента начала российской спецоперации на Украине участились случаи вандализма в отношении советских монументов. Кроме того, с февраля 2022 года на Украине были демонтированы многие памятники советским воинам Великой Отечественной войны по решению властей.

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