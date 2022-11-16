В Херсоне взорвано одно из зданий областного главка полиции

Одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области было взорвано, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Фото: Телеграм-канал «Администрация Херсонской области» Телеграм-канал «Администрация Херсонской области»

По данным издания, обошлось без жертв и пострадавших, но здание практически полностью уничтожено. Разрушены перекрытия между этажами, лестничные пролеты и внутренние помещения, отмечает портал.

Ранее в украинском Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать». Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Памятник находился в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители и взрывотехники. Других подробностей пока не приводится.