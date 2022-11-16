Хмельницкая АЭС была обесточена в результате ракетных ударов

Хмельницкая АЭС во вторник была временно обесточена в результате ракетных ударов, нанесенных российскими войсками по территории Украины . Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном в среду на его сайте .

"Хмельницкая атомная электростанция, расположенная на Украине, вчера полностью потеряла доступ к электроснабжению из-за военных атак против страны, что вынудило ее временно полагаться на работу дизельных генераторов для резервного питания", - приводятся в заявлении слова генерального директора организации Рафаэля Гросси.

По сведениям МАГАТЭ, полученным от украинской стороны, подключение Хмельницкой АЭС к электросети было прервано в 18:35 по местному времени (19:35 мск). Из-за повреждения линий электропередачи, по которым энергия поступает на станцию, оба действующих реактора были остановлены в течение двух с половиной часов.