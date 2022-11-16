В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Хмельницкая АЭС была временно обесточена в результате ракетных ударов по Украине

ТАСС

Хмельницкая АЭС во вторник была временно обесточена в результате ракетных ударов, нанесенных российскими войсками по территории Украины. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном в среду на его сайте.

Хмельницкая АЭС была обесточена в результате ракетных ударов
Фото: CC BY-SA 3.0 / alexndm / Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and twoCC BY-SA 3.0 / alexndm / Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and two

"Хмельницкая атомная электростанция, расположенная на Украине, вчера полностью потеряла доступ к электроснабжению из-за военных атак против страны, что вынудило ее временно полагаться на работу дизельных генераторов для резервного питания", - приводятся в заявлении слова генерального директора организации Рафаэля Гросси.

По сведениям МАГАТЭ, полученным от украинской стороны, подключение Хмельницкой АЭС к электросети было прервано в 18:35 по местному времени (19:35 мск). Из-за повреждения линий электропередачи, по которым энергия поступает на станцию, оба действующих реактора были остановлены в течение двух с половиной часов.

Происшествия,СВО,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители