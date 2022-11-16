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44 минуты назад

Опубликовано видео закладки бомбы в Стамбуле перед терактом

Деловая газета "Взгляд"

Опубликована видеозапись, на которой запечатлена закладка самодельного взрывного устройства перед терактом на улице Истикляль в Стамбуле.

В ролике запечатлена фигура, идущая по улицам города с неким белым пакетом или сумкой в руках. Несколько камер наружного наблюдения засняли ее с разных ракурсов. Ролик показали турецкие телеканалы, передает «Sputnik Беларусь».

Теракт в Стамбуле может обернуться серьезными последствиями из-за США

В одном из клипов человек уселся на лавочке на пешеходной улице, где двигалось множество людей. Неизвестный оставил предмет в белом пакете на скамейке, после чего ушел с места.

Другая камера зафиксировала, как человек в плотном головном уборе убегает с этой улицы.

Турецкое руководство сообщало, что в устройстве взрыва подозревается женщина, ее задержали, она дала признательные показания о связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

СМИ писали, что женщина якобы проходила обучение в Сирии под надзором американских военных.

Происшествия,В мире,Видео,Рабочая партия Курдистана,
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