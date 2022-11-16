В Ленобласти мигрант ранил прохожего и укусил полицейского

В Кронштадте мигрант в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом молодого человека, который защищал девушку, и оказал сопротивление сотрудникам полиции, сообщается в Telegram-канале Mash на Мойке.

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Молодой человек и девушка стояли у входа в продуктовый магазин. Неожиданно к ним подошел неизвестный и начал конфликтовать, в результате чего между молодыми людьми завязалась драка. Нападавший вытащил нож и ударил им в левый бок потерпевшего. 24-летний молодой человек сейчас находится в больнице.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Они попытались задержать нападавшего, но он оказал сопротивление. Молодой человек ударил полицейского в лицо и укусил его за бедро.

Во время установления личности 22-летнего нападавшего выяснилось, что он находится в России без официальной регистрации. Против него возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.