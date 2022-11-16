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25 минут назад

Проповедника Октара Аднана в Турции приговорили к 8658 годам тюрьмы

Российская Газета

Суд в Стамбуле приговорил проповедника Октара Аднана к 8658 годам тюрьмы за совершенные им преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Ntv.

Проповедника Октара Аднана в Турции приговорили к 8658 годам тюрьмы
Фото: сайт Октара Аднана сайт Октара Аднана

Суд признал Октара виновным в сексуальном домогательстве и насилии, в том числе в отношении несовершеннолетних, похищении людей и налоговых нарушениях. Всего по этому делу проходили свыше 200 фигурантов, ряд из которых также осужден за участие в организации Октара.

Октар является автором учения "исламского креационизма", которое отрицает теорию эволюции, и основателем псевдоисламской секты.

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