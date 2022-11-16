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51 минуту назад

Российского полковника нашли мертвым с огнестрельным ранением

Lenta.ru

Во Владивостоке полковника нашли мертвым с огнестрельным ранением на его рабочем месте. Об этом в среду, 16 ноября, сообщают «Известия».

Полковника нашли мертвым с огнестрельным ранением
Фото: ТАССТАСС

По сведениям издания, мужчина работал в местном военном училище. Придя на работу, он зашел в кабинет, позже оттуда прозвучало пять выстрелов. Дежурный услышал их и забежал в кабинет, однако полковник уже скончался.

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Рядом с его телом были обнаружены пистолет Макарова и гильзы. Сейчас силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

14 ноября сообщалось, что в Саратовской области нашли тело капитана полиции с огнестрельным ранением.

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