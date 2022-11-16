По известной актрисе и ее мужу открыли стрельбу на парковке

Инцидент произошел недалеко от киностудии в Лос-Анджелесе. Пара остановилась на парковке, а водитель другой машины по какой-то причине несколько раз выстрелил в сторону их машины.
Как сообщает Deadline, сообщение о стрельбе с фотографиями с пулевыми отверстиями в стекле грузовика Ford F-150 появилось в социальных сетях и позднее актриса сама эмоционально отреагировала на хейтерский отклик одного из пользователей.
"Я никогда никому не желала зла. То, с чем нам пришлось столкнуться вчера с мужем, не должно вас заботить. Это самая страшная ситуация, пережитая мной", - написала Дениз Ричардс.
По данным издания, актриса направлялась на съемки, но произошедшее не изменило ее планов. Ричардз "взяла себя в руки и отработала полный день".