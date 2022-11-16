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5 минут назад

Выбросившую дочь в мусоропровод мать приговорили к полутора годам колонии

Вечерняя Москва

Бутырский районный суд признал виновной 43-летнюю Марину Барышникову, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 16 ноября.

Выбросившей дочь в мусоропровод матери вынесли приговор
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, суд приговорил женщину к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии-поселении. Ее обвиняли по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

Девочка выжила, над ней и ее старшим братом 2017 года рождения установлена опека.

Преступление, за которое осудили женщину, произошло на Северном бульваре 14 апреля. Тогда Барышникова родила жизнеспособную дочь в ванной комнате жилой квартиры, не обращаясь к медикам. После родов она запеленала новорожденную, положила ее в пакет и выбросила в мусоропровод многоквартирного дома.

Ребенка обнаружили жильцы дома. Они вызвали полицию. Вскоре Барышникову задержали. Подробнее об этой истории — в материале «ВМ».

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