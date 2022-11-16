В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов

Четыре взрыва прогремели в небе в центре Белгорода днем в среду, 16 ноября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, предположительно, сработала система ПВО.
Официальных комментариев касательно произошедшего на момент публикации не поступало. По словам сотрудника агентства, хлопки были такой силы, что в домах задрожали стекла.
Напомним, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно наносят удары по приграничным российским регионам — в них объявлен желтый уровень террористической опасности. Накануне система ПВО отработала в Грайворонском городском округе и Валуйском районе Белгородской области.
Также вечером 15 ноября ВСУ обстреляли город Шебекино. В результате обстрела погибли три человека, еще двое госпитализированы.