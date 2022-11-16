В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов

Четыре взрыва прогремели в небе в центре Белгорода днем в среду, 16 ноября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, предположительно, сработала система ПВО.

Фото: ТАСС ТАСС

Официальных комментариев касательно произошедшего на момент публикации не поступало. По словам сотрудника агентства, хлопки были такой силы, что в домах задрожали стекла.

Напомним, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно наносят удары по приграничным российским регионам — в них объявлен желтый уровень террористической опасности. Накануне система ПВО отработала в Грайворонском городском округе и Валуйском районе Белгородской области.