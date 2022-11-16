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23 минуты назад

В Херсонской области заявили об исчезновении замглавы региона

Никита Бородкин

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева пропала. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ее супруга Павла Губарева, в последний раз чиновницу видели около 16:30 мск возле здания правительства Херсонской области в Гениченске — с тех пор она не выходила на связь.

В Херсонской области заявили об исчезновении замглавы региона
Фото: Сайт общественного движения «Свободный Донбасс»Сайт общественного движения «Свободный Донбасс»

«Попытки дозвониться (врио губернатора региона Владимиру) Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», — подчеркнул Губарев.

Губарева занимает должность заместителя губернатора Херсонской области с 17 июня 2022 года. За свою деятельность она попала под санкции Евросоюза, а также в перечень список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США.

Напомним, что 9 ноября стало известно о гибели 45-летнего вице-главы Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП. Виновником аварии, предположительно, мог стать водитель грузовика, который совершил опасный маневр. Водитель бронированного автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение.

Чиновника похоронили на центральном кладбище Симферополя. Президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества — за «мужество и отвагу при исполнении служебного долга».

Происшествия,Кирилл Стремоусов,Екатерина Губарева,Павел Губарев,Владимир Путин,ЕС,
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