Туристический лайнер загорелся у берегов Бали

У берегов Бали туристический лайнер Mutiara Timur I охватил пожар. В настоящее время осуществляется эвакуация пассажиров, передает агентство ANTARA.
От лайнера поднялся густой черный дым. Согласно информации агентства, судно направлялось в один из портов острова Бали.
Факт происшествия был подтвержден начальником службы безопасности местного порта Танджунгванги Видодо. Информации о пострадавших пока нет.
Накануне в районе Фатих в Стамбуле загорелся автомобиль, после чего загорелись припаркованные поблизости машины. Возгорание удалось потушить. Как сообщила газета Yeni Akit, в связи с инцидентом сгорели шесть автомобилей. Она также проинформировала о звуках взрывов, за которыми последовал пожар. Это вызвало панику среди граждан. Расследование по данному делу началось.