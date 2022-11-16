Туристический лайнер загорелся у берегов Бали

Накануне в районе Фатих в Стамбуле загорелся автомобиль, после чего загорелись припаркованные поблизости машины. Возгорание удалось потушить. Как сообщила газета Yeni Akit, в связи с инцидентом сгорели шесть автомобилей. Она также проинформировала о звуках взрывов, за которыми последовал пожар. Это вызвало панику среди граждан. Расследование по данному делу началось.