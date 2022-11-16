Тело бизнесмена нашли в Mercedes в Домодедово

В подмосковном Домодедово обнаружили тело 63-летнего предпринимателя с огнестрельным ранением головы. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Подмосковью, труп нашли 15 ноября на улице Ореховой — он лежал в салоне автомобиля Mercedes-Benz.

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства, личность подозреваемого устанавливается. Сотрудники ведомства допрашивают родственников и компаньонов погибшего, назначены необходимые экспертизы.

Сейчас следователи рассматривают различные версии произошедшего, однако детали пока не раскрываются.

Напомним, что 7 сентября на набережной Тараса Шевченко в Москве застрелили предпринимателя Михаила Котова. Его тело нашли в автомобиле Mercedes-Benz с огнестрельным ранением. Подозреваемым оказался бизнесмен Лем Ибрагимов — при задержании правоохранители обнаружили у него пистолет.