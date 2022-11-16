ФСБ задержала гражданку Польши со статусом дипломата

В России задержали гражданку Польши, имеющую дипломатический статус, при получении взятки в 20 тысяч евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ФСБ заявили, что речь идет о женщине, работающей в международной организации.

По данным спецслужбы, она получила взятку за оформление фиктивных документов на провоз контрабандных партий алкоголя. Документы были связаны с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Гражданку Польши объявили персоной нон грата. Ей предложили в течение недели покинуть страну.

Также спецслужба нашла склад хранения контрабанды и задержала трех россиян, причастных к незаконному ввозу алкоголя в страну.

МВД возбудило уголовное дело о контрабанде алкоголя и сбыте товара без маркировки. У фигурантов дела изъяли контрабандную партию спиртного объемом более 40 тонн и стоимостью больше двух миллионов долларов.

Задержанных россиян позже отпустили под подписку о невыезде.