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25 минут назад

ФСБ задержала гражданку Польши со статусом дипломата

Мария Иванова

В России задержали гражданку Польши, имеющую дипломатический статус, при получении взятки в 20 тысяч евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

ФСБ задержала гражданку Польши со статусом дипломата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ФСБ заявили, что речь идет о женщине, работающей в международной организации.

По данным спецслужбы, она получила взятку за оформление фиктивных документов на провоз контрабандных партий алкоголя. Документы были связаны с освобождением от уплаты таможенных платежей.

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Гражданку Польши объявили персоной нон грата. Ей предложили в течение недели покинуть страну.

Также спецслужба нашла склад хранения контрабанды и задержала трех россиян, причастных к незаконному ввозу алкоголя в страну.

МВД возбудило уголовное дело о контрабанде алкоголя и сбыте товара без маркировки. У фигурантов дела изъяли контрабандную партию спиртного объемом более 40 тонн и стоимостью больше двух миллионов долларов.

Задержанных россиян позже отпустили под подписку о невыезде.

Ранее против гражданина Эстонии, пытавшегося ввезти в Россию элитное французское вино, возбудили уголовное дело. Алкоголь общей стоимостью в 471 тысяч рублей у мужчины нашли, когда он пытался проехать на автомобиле через Ивангород.

Происшествия,ФСБ,
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