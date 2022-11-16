ФСБ задержала гражданку Польши со статусом дипломата

В России задержали гражданку Польши, имеющую дипломатический статус, при получении взятки в 20 тысяч евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.
В ФСБ заявили, что речь идет о женщине, работающей в международной организации.
По данным спецслужбы, она получила взятку за оформление фиктивных документов на провоз контрабандных партий алкоголя. Документы были связаны с освобождением от уплаты таможенных платежей.
Гражданку Польши объявили персоной нон грата. Ей предложили в течение недели покинуть страну.
Также спецслужба нашла склад хранения контрабанды и задержала трех россиян, причастных к незаконному ввозу алкоголя в страну.
МВД возбудило уголовное дело о контрабанде алкоголя и сбыте товара без маркировки. У фигурантов дела изъяли контрабандную партию спиртного объемом более 40 тонн и стоимостью больше двух миллионов долларов.
Задержанных россиян позже отпустили под подписку о невыезде.
Ранее против гражданина Эстонии, пытавшегося ввезти в Россию элитное французское вино, возбудили уголовное дело. Алкоголь общей стоимостью в 471 тысяч рублей у мужчины нашли, когда он пытался проехать на автомобиле через Ивангород.