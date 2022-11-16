В Италии кондитер убил украинскую беженку

Тело 23-летней беженки с Украины Анастасии Алашри нашли в Италии. Его с тремя ножевыми ранениями обнаружили в сельской местности Вилла Джулия, сообщает Corriere Di Bologna.

Издание отмечает, что у погибшей женщины остался трехлетний сын. Следствие подозревает в преступлении ее бывшего супруга — кондитера из Египта, которого задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.

В публикации также утверждается, что украинка развелась, решив начать новую жизнь с другим мужчиной. Она намеревалась переехать к нему от подруги, у которой временно жила после развода. Женщина 13 ноября вернулась в дом к бывшему мужу, чтобы собрать некоторые личные вещи. С этого момента все ее следы терялись, пока не нашли тело.