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48 минут назад

В Италии кондитер убил украинскую беженку

News.ru

Тело 23-летней беженки с Украины Анастасии Алашри нашли в Италии. Его с тремя ножевыми ранениями обнаружили в сельской местности Вилла Джулия, сообщает Corriere Di Bologna.

В Италии кондитер убил украинскую беженку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание отмечает, что у погибшей женщины остался трехлетний сын. Следствие подозревает в преступлении ее бывшего супруга — кондитера из Египта, которого задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.

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В публикации также утверждается, что украинка развелась, решив начать новую жизнь с другим мужчиной. Она намеревалась переехать к нему от подруги, у которой временно жила после развода. Женщина 13 ноября вернулась в дом к бывшему мужу, чтобы собрать некоторые личные вещи. С этого момента все ее следы терялись, пока не нашли тело.

Ранее в Берлине в результате ссоры мужчина убил свою жену. Это произошло на глазах у их детей. Мужчина напал на 44-летнюю супругу и смертельно ранил ее. Погибшая имела гражданство Украины и находилась в Германии в статусе беженки.

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