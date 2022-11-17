Мумифицированное тело мужчины 10 лет пролежало в московской квартире

В Москве обнаружили мумифицированное тело местного жителя, которое пролежало в квартире более 10 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на юго-востоке столицы на улице Рассказовской. Тело пенсионера 1945 года рождения обнаружили сотрудники коммунальных служб. Криминалисты предварительно установили, что тело мужчины находилось в жилище более 10 лет.
Тело москвича было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге судебные приставы и сотрудники управляющей компании обнаружили мумифицированное тело пенсионерки. Соседи россиянки в течение нескольких месяцев жаловались на трупный запах в подъезде, однако найти источник удалось только 11 ноября 2022 года.