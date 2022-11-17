Мумифицированное тело мужчины 10 лет пролежало в московской квартире

В Москве обнаружили мумифицированное тело местного жителя, которое пролежало в квартире более 10 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел на юго-востоке столицы на улице Рассказовской. Тело пенсионера 1945 года рождения обнаружили сотрудники коммунальных служб. Криминалисты предварительно установили, что тело мужчины находилось в жилище более 10 лет.

Тело москвича было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.