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1 час назад

В Москве нашли мумию пенсионера, пролежавшую в квартире более 10 лет

Газета.Ruиещё 1

В Москве обнаружили мумифицированное тело местного жителя, которое пролежало в квартире более 10 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мумифицированное тело мужчины 10 лет пролежало в московской квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на юго-востоке столицы на улице Рассказовской. Тело пенсионера 1945 года рождения обнаружили сотрудники коммунальных служб. Криминалисты предварительно установили, что тело мужчины находилось в жилище более 10 лет.

Тело москвича было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге судебные приставы и сотрудники управляющей компании обнаружили мумифицированное тело пенсионерки. Соседи россиянки в течение нескольких месяцев жаловались на трупный запах в подъезде, однако найти источник удалось только 11 ноября 2022 года.

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