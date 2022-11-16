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1 час назад

Екатеринбургским полицейским, изнасиловавшим девушку в машине ППС, смягчили приговор

Газета.Ruиещё 3

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу троих бывших сотрудников полиции, осужденных за изнасилование 22-летней девушки, и принял решение смягчить им приговор. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Изнасиловавшим девушку в машине ППС полицейским смягчили приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июне текущего года районный суд признал Вадима Мустафина, Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова виновными в групповом изнасиловании девушки, которую они якобы приняли за проститутку. Все трое получили сроки в колонии общего режима: Мустафин шесть лет, Тропин пять лет и полгода, а Бессарабов пять лет.

В ходе рассмотрения жалобы судья отказался от некоторых отягчающих обстоятельств, что стало основанием для сокращения срока лишения свободы. В результате Мустафину и Тропину удалось сократить время пребывания за решеткой на два и один месяц соответственно.

"Суд снизил наказание двоим осужденным: Мустафину до 5 лет 10 месяцев, Тропину до 5 лет 5 месяцев отбывания наказания в колонии общего режима. Бессарабову в части назначенного наказания приговор оставлен без изменения", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что под Воронежем пьяная женщина осталась недовольна полицейскими и обвинила их в изнасиловании.

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