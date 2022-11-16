Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

Беспилотник, предположительно, подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

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Атака произошла около 4:00 мск. Пострадавших в инциденте нет. Сейчас на месте работают все оперативные службы, подробности случившегося выясняются. Степень повреждения объекта пока неизвестна.

Напомним, что в последнее время Вооруженные силы Украины участили атаки по объектам в российских приграничных регионах. 15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что украинские войска стали чаще производить обстрелы российских населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников, которые поставляют страны НАТО Киеву.