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43 минуты назад

Россиянин избил подругу и убил котенка у нее на глазах

Lenta.ruиещё 1

Житель Октябрьского района Оренбургской области избил свою подругу и убил двухмесячного котенка у нее на глазах. Теперь россиянина обвиняют в жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Россиянин избил подругу и убил котенка у нее на глазах
Фото: тасстасс

По данным ведомства, в июне 2022 года 40-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. Россиянин сильно избил женщину, а затем назло ей схватил котенка и бросил его об холодильник. После этого он ударил животное кухонным ножом. От полученных травм котенок скончался.

Женщину госпитализировали в больницу со следами избиения. Фельдшер скорой помощи обратился в МВД, прибывшие на место происшествия полицейские нашли в квартире убитого котенка и задержали злоумышленника. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Омской области убил собаку и котенка на глазах у своей семьи. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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