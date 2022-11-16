Мошенники нашли способ получить доступ к SMS-переписке

"Злоумышленники могут обратиться к сотруднику мобильного оператора, и за определенную сумму он сделает так, что сообщения и звонки будут поступать не владельцу номера, а мошенникам. На черном рынке такая услуга в среднем стоит четыре-пять тысяч рублей, в зависимости от оператора связи", - сказал он.