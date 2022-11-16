Мошенники нашли способ получить доступ к SMS-переписке

Руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik заявил, что используя мошенническую схему с переадресацией злоумышленники могут получать телефонные звонки и SMS-сообщения вместо владельца номера.
"Злоумышленники могут обратиться к сотруднику мобильного оператора, и за определенную сумму он сделает так, что сообщения и звонки будут поступать не владельцу номера, а мошенникам. На черном рынке такая услуга в среднем стоит четыре-пять тысяч рублей, в зависимости от оператора связи", - сказал он.
Абонент может даже не понять, что переадресация заработала, а злоумышленники тем временем могут получить доступ к личной переписке или сообщениям для подтверждения банковских операций. Пащенко указал, что можно обратиться к мобильному оператору и написать заявление на запрет производить какие-либо действия с SIM-картой без личного присутствия.
Таким образом стоимость услуги переадресации на черном рынке возрастет, потому что для сотрудника мобильного оператора увеличатся риски взаимодействия со злоумышленниками. Ранее руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян заявил, что неожиданный перегрев смартфона указывает на работу программ-шпионов.