В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
59 минут назад

Эксперт Пащенко: через схему с переадресацией мошенники могут получить доступ к SMS-переписке

Газета.Ru

Руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik заявил, что используя мошенническую схему с переадресацией злоумышленники могут получать телефонные звонки и SMS-сообщения вместо владельца номера.

Мошенники нашли способ получить доступ к SMS-переписке
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Злоумышленники могут обратиться к сотруднику мобильного оператора, и за определенную сумму он сделает так, что сообщения и звонки будут поступать не владельцу номера, а мошенникам. На черном рынке такая услуга в среднем стоит четыре-пять тысяч рублей, в зависимости от оператора связи", - сказал он.

Абонент может даже не понять, что переадресация заработала, а злоумышленники тем временем могут получить доступ к личной переписке или сообщениям для подтверждения банковских операций. Пащенко указал, что можно обратиться к мобильному оператору и написать заявление на запрет производить какие-либо действия с SIM-картой без личного присутствия.

Таким образом стоимость услуги переадресации на черном рынке возрастет, потому что для сотрудника мобильного оператора увеличатся риски взаимодействия со злоумышленниками. Ранее руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян заявил, что неожиданный перегрев смартфона указывает на работу программ-шпионов.

Происшествия,Григорий Пащенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители