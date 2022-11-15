Число погибших при обстреле Шебекина выросло до трех

Количество погибших в результате обстрела Шебекина Белгородской области выросло до трех. Одна из получивших осколочные ранения умерла, сообщил во вторник министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
Ранее сообщалось о двух погибших и трех госпитализированных.
"Несмотря на все усилия медицинского персонала, женщина 80 лет скончалась. На лечении остаются два пациента - один в реанимации в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести в отделении", - написал министр в Telegram-канале.
В Белгородской области введен желтый уровень террористической опасности, средний уровень реагирования. В приграничных населенных пунктах действует режим ЧС, часть жителей по желанию отселены в Подмосковье и Тульскую область.