Стая косаток затопила яхту в Атлантическом океане

Стая разъяренных косаток затопила 12-метровую яхту в Атлантическом океане. Об этом сообщает The Sun.

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По данным таблоида, косатки набросились на французскую лодку у берегов Португалии. Стая окружила судно и таранила его в течение 45 минут. Постепенно яхта стала наполняться водой и тонут. В этот момент на борту судна находилось четыре человека.

The Sun

На кадрах, опубликованных The Sun, видно, что вода дошла до пояса моряков от повреждений, а их вещи плавают вокруг. Через некоторое время на место прибыла береговая охрана и эвакуировала членов экипажа на спасательных шлюпках. Лодка полностью затонула.