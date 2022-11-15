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1 час назад

"Зацепил тигр". На репетиции Эдгарда Запашного произошло ЧП

Илья Родин

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в своем Telegram-канале, что на репетиции его ранил тигр. После ЧП он был госпитализирован в медицинское учреждение.

"Зацепил тигр". На репетиции Эдгарда Запашного произошло ЧП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой», - рассказал Запашный.

Он отметил, что животное не собиралось нанести смертельный вред. Тигр просто «отмахнул лапой» в то время, как Эдгард отвлекся на молодого помощника.

Запашный подчеркнул, что животное не виновато в инциденте.

Комментаторы пожелали ему беречь себя, быть осторожнее. Кроме того, они вспомнили известную песню актера Михаила Боярского, в которой есть строки «потому-то и шрамов не счесть у меня».

Пользователи напомнили также, что ранее при работе со львом получил травму помощник дрессировщика Илья Калинин.

Происшествия,Эдгард Запашный,Илья Калинин,Михаил Боярский,
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