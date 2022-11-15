Два человека погибли при обстреле Шебекина в Белгородской области

В Белгородской области во вторник в результате обстрела города Шебекино погибли два человека, еще трое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: Настоящий Гладков/Telegram Настоящий Гладков/Telegram

"По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место", - написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что глава городского округа Шебекина и оперативные службы совершают подомовой обход территории.

О состоянии пострадавших

Всех пострадавших доставили в больницу. У них в том числе осколочные ранения, сообщил Гладков.

"Трое пострадавших уже доставлены в больницу. У мужчины 35 лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80 лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37 лет рваные раны бедра и пальцев ног. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

Он добавил, что прилет снарядов пришелся на двухэтажный дом, рядом находится школа, а стратегически важных объектов в этом районе нет. "Также снарядами повредило газовую трубу. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий", - уточнил глава региона.