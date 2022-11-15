В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
13 минут назад

В Белгородской области два человека погибли при обстреле со стороны Украины

ТАССиещё 6

В Белгородской области во вторник в результате обстрела города Шебекино погибли два человека, еще трое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два человека погибли при обстреле Шебекина в Белгородской области
Фото: Настоящий Гладков/TelegramНастоящий Гладков/Telegram

"По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место", - написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что глава городского округа Шебекина и оперативные службы совершают подомовой обход территории.

О состоянии пострадавших

Всех пострадавших доставили в больницу. У них в том числе осколочные ранения, сообщил Гладков.

"Трое пострадавших уже доставлены в больницу. У мужчины 35 лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80 лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37 лет рваные раны бедра и пальцев ног. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

Он добавил, что прилет снарядов пришелся на двухэтажный дом, рядом находится школа, а стратегически важных объектов в этом районе нет. "Также снарядами повредило газовую трубу. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий", - уточнил глава региона.

Власти Белгородской области сообщали об обстреле Шебекина 22 октября, в результате 13 человек пострадали, двое погибли. Кроме того, возник пожар на гражданских объектах, от электроэнергии были отключены почти 15 тыс. человек. В регионе введен желтый уровень террористической опасности, средний уровень реагирования. В ряде приграничных населенных пунктов действует режим ЧС, часть жителей по желанию отселена в Подмосковье и Тульскую область.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители