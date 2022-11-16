Потерявшая сознание в бассейне российская школьница скончалась

В Новосибирске ученица второго класса, которая потеряла сознание во время урока физкультуры, проходящем в бассейне, скончалась в больнице. Об этом 16 ноября сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.
«Под водой была обнаружена ученица второго класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась», — объяснили в пресс-службе ведомства.
На данный момент следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).