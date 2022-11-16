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46 минут назад

Потерявшая сознание в бассейне российская школьница скончалась

Lenta.ruиещё 2

В Новосибирске ученица второго класса, которая потеряла сознание во время урока физкультуры, проходящем в бассейне, скончалась в больнице. Об этом 16 ноября сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

Потерявшая сознание в бассейне российская школьница скончалась
Фото: UnsplashUnsplash

«Под водой была обнаружена ученица второго класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась», — объяснили в пресс-службе ведомства.

На данный момент следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Происшествия,Следственный комитет,
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