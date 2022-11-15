Охранники столичного торгового центра «Метрополис» избили подростка, заподозрив его в воровстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Несовершеннолетний парень приехал в ТЦ после закрытия вместе с братом и подругой, чтобы обслужить установленные там автоматы. Охранники «Метрополиса» решили, что они проникли внутрь незаконно и хотят ограбить комплекс, вывезя оттуда оборудование. Они потребовали у ребят разрешение и те показали им заявку на вход в ТЦ и номер, из комплекса они ничего не выносили. Несмотря на это охранники не поверили компании, обвинив подростка и его брата в воровстве и стали избивать.