Описаны последствия отключения Каховской ГЭС

Последствия отключения Каховской ГЭС не окажутся критичными ввиду того, что большая часть присоединенных регионов запитана либо со стороны Краснодарского края, либо со стороны Крыма. Кроме того, в данных регионах относительно низкий спрос на электроэнергию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«В присоединенных регионах относительно низкий спрос на электроэнергию, по понятным причинам он сократился еще сильнее, — сказал Фролов. — При этом часть регионов уже запитана либо со стороны Краснодарского края напрямую, либо со стороны Крыма — там были созданы избыточные мощности, благодаря которым и появилась возможность обеспечивать потребителей в Херсонской и других областях».
Фролов не предвидит значимых перебоев регионального масштаба. Он также напомнил, что на Каховской ГЭС и так планировались отключения планового характера, призванные не допустить дополнительных повреждений. Это, в свою очередь, говорит о том, что потребители имеют возможность получать электроэнергию из других источников.
«Напомню также и о том, что объединенная энергосистема Украины образца 2021 года — это, по сути, часть единой системы энергоснабжения СССР. То есть, обеспечивать поставки в ту же систему с территории России образца 2021 года относительно просто. В основном, их уже удалось организовать в большинстве значимых присоединенных регионов. Скорее всего, конечно, будут вылезать какие-то слабые места, но это, к сожалению, неизбежно», — заключил эксперт.
Напомним, Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области перестала вырабатывать электроэнергию. Об этом 15 ноября заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо