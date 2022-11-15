Описаны последствия отключения Каховской ГЭС

«Напомню также и о том, что объединенная энергосистема Украины образца 2021 года — это, по сути, часть единой системы энергоснабжения СССР. То есть, обеспечивать поставки в ту же систему с территории России образца 2021 года относительно просто. В основном, их уже удалось организовать в большинстве значимых присоединенных регионов. Скорее всего, конечно, будут вылезать какие-то слабые места, но это, к сожалению, неизбежно», — заключил эксперт.