В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Российский школьник ударил по лицу классную руководительницу и попал на видео

В Туле школьник ударил по лицу классную руководительницу. Происшествие попало на видео, соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал Myslo.

На ролике видно, как российский подросток, стоя у доски в классе, размахивается и наносит удар кулаком по лицу учительнице. Женщина просит ребенка вернуться на место, другие дети не вмешиваются в происходящее.

Позже выяснилось, что школьник нападает на учителей не в первый раз. Тульская прокуратура заинтересовалась видеороликом и организовала проверку.

На мать мальчика составили административный протокол. Кроме того, учебное заведение готовит документы для перевода школьника на домашнее обучение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге учитель угрожал пятиклассникам словами «я бить могу, и мне ничего не будет». Поведение преподавателя встревожило родителей — они попросили директора отстранить учителя от занятий, но выяснилось, что заменить биолога некем.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители