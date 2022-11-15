В Туле школьник ударил по лицу классную руководительницу. Происшествие попало на видео, соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал Myslo.

На ролике видно, как российский подросток, стоя у доски в классе, размахивается и наносит удар кулаком по лицу учительнице. Женщина просит ребенка вернуться на место, другие дети не вмешиваются в происходящее.

Позже выяснилось, что школьник нападает на учителей не в первый раз. Тульская прокуратура заинтересовалась видеороликом и организовала проверку.

На мать мальчика составили административный протокол. Кроме того, учебное заведение готовит документы для перевода школьника на домашнее обучение.