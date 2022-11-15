В Севастополе задержали местного жителя, который планировал совершить теракт на складе с топливом. Об этом «РИА Новости»
Отмечается, что 20-летний севастополец являлся «сторонником украинского национализма» и намеревался устроить поджог городского «склада горюче-смазочных материалов». Сотрудники ФСБ изъяли у него дома две бутылки с зажигательной смесью, средства связи и экстремистские листовки.
В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта. Жителю Севастополя грозит до 15 лет лишения свободы. Его заключили под стражу на два месяца.